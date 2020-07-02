Son dakika haber! Ziya Alkurt ameliyat oldu
Son dakika haberlerine göre HES Kablo Kayserispor'un futbolcusu Ziya Alkurt,'Akut Apandisit' tanısı ile ameliyat oldu.
02.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:44
HES Kablo Kayserispor'un futbolcusu Ziya Alkurt,'Akut Apandisit' tanısı ile ameliyat oldu.
HES Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel sporcumuz Ziya Alkurt "Akut Apandisit" tanısı ile 02.07.2020 tarihinde laparoskopik apendektomi ameliyatı olmuştur. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadesinde bulunuldu. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA