Son dakika haber: Yiğit Şardan: Aday olmaya karar verdiğimden beri geceleri uyku uyuyamamaya başladım

Son dakika haberler... Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan, "herkes heyecanla bu işlere giriyor.

Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan , "herkes heyecanla bu işlere giriyor. Heyecanı anlarım, hevesi o kadar anlayamıyorum. Çünkü ben aday olmaya karar verdiğimden beri geceleri uyku uyuyamamaya başladım. Zor bir dönemde başkanlık yapacak önümüzdeki dönem başkan. Ona rağmen bu kadar aday var. Allah hepsine kolaylık versin" dedi.

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Yiğit Şardan, listesini Divan Kurulu'na sundu. Şardan, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yapılacak seçimde başkan seçilecek adayın zor bir dönemde başkanlık yapacağının altını çizen Yiğit Şardan, "Herhalde geçmişte hiçbir kulübün bu kadar başkan adayı olmamış. Bu da güzel bir şey. Güzel demokratik bir hizmet yarışına gireceğiz. Kimi seçerse genel kurul o gelecek Galatasaray'a hizmet edecek. Bütün Galatasaraylıların bu durumdan memnun olmasını bekliyorum. Bu kadar aday çıktığına göre bir önceki yönetim iyi bir şeyler yaptı herhalde ki durumlar, işler iyi. Galatasaray'ın çok fazla sorunu yok herhalde. O yüzden de herkes heyecanla bu işlere giriyor. Heyecanı anlarım, hevesi o kadar anlayamıyorum. Çünkü ben aday olmaya karar verdiğimden beri geceleri uyku uyuyamamaya başladım. Zor bir dönemde başkanlık yapacak önümüzdeki dönem başkan. Ona rağmen bu kadar aday var. Allah hepsine kolaylık versin. Listemizde birçok insan var. Şimdi 3-5 kişi çekip söylemeyim. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak" diye konuştu.Yiğit Şardan'ın listesinde şu isimler bulunuyor: BAŞKAN ADAYI: Yiğit ŞardanYÖNETİM KURULU (ASİL): Özcan Çetinsoy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Ömer Mafa, Mete Serkan Sevim, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat ErkulYÖNETİM KURULU (YEDEK): Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit KarasuDENETLEME KURULU (ASİL): İbrahim Anıl, Ahmet İlerigelen, Emir OtluoğluDENETLEME KURULU (YEDEK): Ali Ekinci, Can Aydın, Başar GündüzSİCİL KURULU (ASİL): Jale Ayşe Karaveli, Selçuk Erdoğmuş, Sadat Vanizor, Neslihan Cengiz, Aykut Uzunoğlu, Necdet Nazmi Tarakçı, Binnur Doğançe Zaimler,SİCİL KURULU (YEDEK): Ayper Somer, Selami Özdemir, Mustafa Uğur MüldürDİSİPLİN KURULU (ASİL): Ömer Akad, Nejat Günay, Celal Ahmet Kalafatoğlu, Tayfun Akgüner, Süha Balin, Tayfun Ayrancı, Dinç Üner

DİSİPLİN KURULU (YEDEK): Ali Salih Özçakır, Turgut Bilgin, Ömer Engin Baysal, Necat Tunç Şengül, Ömer Demircioğlu

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk