Son dakika haber! Yenilgisiz finale yükselen Diyarbakırspor'da hedef şampiyonluk

Son dakika haberler: 9 sezon önce profesyonel lige veda eden Diyarbakırspor, Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ndeki (BAL) maçlarını kazanarak, finale yükseldi.

9 sezon önce profesyonel lige veda eden Diyarbakırspor, Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ndeki (BAL) maçlarını kazanarak, finale yükseldi. Pazar günü 76 Iğdır Belediyesporla final maçına çıkacak olan Diyarbakırspor, kazandığı takdirde 3. Lig'e yükselecek. Taraftarların, yıllar sonra bu şansı yakalayan takıma destek çağrısına ilk yanıt, kulübün eski yöneticisi ve Futbol Şube Sorumlusu Salih Akçadağ'dan geldi.

Sıkıştırılmış takvimle, BAL'da oynadığı 8 maçta, 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Diyarbakırspor, yenilgisiz finale yükseldi. 1968 yılında kurulan ve 53 yıllık bir tarihi olan Yeşil-Kırmızılılar, yeniden hasretini çektiği profesyonel lige çıkmak için, pazar gününü iple çekiyor.

Finalde 76 Iğdır Belediyespor ile karşılaşacak olan Diyarbakırspor'da, tek hedef galibiyet. Deplasmanlarda takımını yalnız bırakmayan taraftarlar, final maçında da tribündeki yerlerini alacak. Ancak taraftarların tüm kente çağrısı var. Başta sivil toplum örgütleri, kent yöneticileri, iş insanları olmak üzere, herkesi takıma destek olmaya çağıran taraftarlar, bu tarihi fırsatın kaçırılmamasını istiyor. ŞAMPİYONLUK PRİMİ SÖZÜ

Takıma maddi ve manevi destek isteyen taraftarlara ilk yanıt ise, eski yöneticilerden Salih Akçadağ'dan geldi. Diyarbakırspor'a destek olmayı, her dönem vefa borcu bildiklerini belirten Akçadağ, takıma şampiyonluk primi sözü verdi. Tüm iş çevrelerini, bu kritik süreçte takıma destek olmaya davet eden Akçadağ, "Biz ailece Diyarbakırspor'u seviyoruz. Babam uzun yıllar bu takıma hizmet etti. Gönlümüzden geçen, takımımızın yıllar sonra da olsa, hak ettiği liglerde mücadele etmesi. Bunun için elimizden gelen desteği vereceğiz. Pazar günü Ankara'da oynanacak final maçında, takımımıza şampiyonluk primi vereceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Karataş