Son dakika haber! Yenilgisiz finale yükselen Diyarbakırspor'da hedef şampiyonluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Yenilgisiz finale yükselen Diyarbakırspor'da hedef şampiyonluk

Son dakika haber! Yenilgisiz finale yükselen Diyarbakırspor'da hedef şampiyonluk
Demirören Haber Ajansı / Murat Karataş - Haberler | Spor

Son dakika haberler: 9 sezon önce profesyonel lige veda eden Diyarbakırspor, Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ndeki (BAL) maçlarını kazanarak, finale yükseldi.

9 sezon önce profesyonel lige veda eden Diyarbakırspor, Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ndeki (BAL) maçlarını kazanarak, finale yükseldi. Pazar günü 76 Iğdır Belediyesporla final maçına çıkacak olan Diyarbakırspor, kazandığı takdirde 3. Lig'e yükselecek. Taraftarların, yıllar sonra bu şansı yakalayan takıma destek çağrısına ilk yanıt, kulübün eski yöneticisi ve Futbol Şube Sorumlusu Salih Akçadağ'dan geldi. 

Sıkıştırılmış takvimle, BAL'da oynadığı 8 maçta, 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Diyarbakırspor, yenilgisiz finale yükseldi. 1968 yılında kurulan ve 53 yıllık bir tarihi olan Yeşil-Kırmızılılar, yeniden hasretini çektiği profesyonel lige çıkmak için, pazar gününü iple çekiyor.

Finalde 76 Iğdır Belediyespor ile karşılaşacak olan Diyarbakırspor'da, tek hedef galibiyet. Deplasmanlarda takımını yalnız bırakmayan taraftarlar, final maçında da tribündeki yerlerini alacak. Ancak taraftarların tüm kente çağrısı var. Başta sivil toplum örgütleri, kent yöneticileri, iş insanları olmak üzere, herkesi takıma destek olmaya çağıran taraftarlar, bu tarihi fırsatın kaçırılmamasını istiyor. ŞAMPİYONLUK PRİMİ SÖZÜ

Takıma maddi ve manevi destek isteyen taraftarlara ilk yanıt ise, eski yöneticilerden Salih Akçadağ'dan geldi. Diyarbakırspor'a destek olmayı, her dönem vefa borcu bildiklerini belirten Akçadağ, takıma şampiyonluk primi sözü verdi. Tüm iş çevrelerini, bu kritik süreçte takıma destek olmaya davet eden Akçadağ, "Biz ailece Diyarbakırspor'u seviyoruz. Babam uzun yıllar bu takıma hizmet etti. Gönlümüzden geçen, takımımızın yıllar sonra da olsa, hak ettiği liglerde mücadele etmesi. Bunun için elimizden gelen desteği vereceğiz. Pazar günü Ankara'da oynanacak final maçında, takımımıza şampiyonluk primi vereceğim" dedi.


Son dakika haber! Yenilgisiz finale yükselen Diyarbakırspor'da hedef şampiyonluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Karataş

Galatasaray Futbol Takımı, antrenmanlarını taraftarlarına açıyor
Galatasaray Futbol Takımı, antrenmanlarını taraftarlarına açıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Zeki Müren Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Elmas Alper Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Yenilgisiz finale yükselen Diyarbakırspor'da hedef şampiyonluk - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 11:20:31. #1.14#

title