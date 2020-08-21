Son dakika haber: Yeni Malatyaspor, Zuqui ile sözleşme imzaladı
Son dakika haberi: Yeni Malatyaspor transfer çalışmaları kapsamında Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes forması giyen orta saha oyuncusu Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattı.
21.08.2020 22:15 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:14
Yeni Malatyaspor transfer çalışmaları kapsamında Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes forması giyen orta saha oyuncusu Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes forması giyen Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattı" ifadelerine yer verildi. - MALATYA
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Kaynak: İHA