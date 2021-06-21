Son dakika haberleri! Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid'i transfer etti
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Son dakika haberleri! Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid'i transfer etti

Son dakika haberleri! Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid'i transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika gündem haberi: Yeni Malatyaspor, son olarak Hatayspor'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, son olarak Hatayspor'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

(Veysel Korkmaz/ İHA)

Son dakika haberleri! Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid'i transfer etti
Son dakika haberleri! Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid'i transfer etti
Son dakika haberleri! Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid'i transfer etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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