Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika haberlerine göre Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 16,48 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 16,48 ile QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,16'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: