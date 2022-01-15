Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (4)

Bir son dakika haberine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,47 ile Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,47 ile Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 7,54'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: