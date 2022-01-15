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Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (4)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,47 ile Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,47 ile Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 7,54'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)2,2915497,47
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu3,0940076,90
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu1,3170096,38
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu3,0726576,26
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)3,4232225,66
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu2,4675285,65
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF29,4293355,43
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1531795,40
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF17,1883165,17
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF33,7006935,16
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0941557,54
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1561425,07
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,2342014,94
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,1401374,91
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,2666914,91
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,2396964,74
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1793824,73
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0556854,66
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0643364,41
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,2682964,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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Bir son dakika haberine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,47 ile Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.

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