Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (4)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Bir son dakika haberine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,47 ile Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,47 ile Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 7,54'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|2,291549
|7,47
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|3,094007
|6,90
|Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu
|1,317009
|6,38
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|3,072657
|6,26
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,423222
|5,66
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|2,467528
|5,65
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|29,429335
|5,43
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,153179
|5,40
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|17,188316
|5,17
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|33,700693
|5,16
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,094155
|7,54
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,156142
|5,07
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,234201
|4,94
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,140137
|4,91
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,266691
|4,91
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,239696
|4,74
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,179382
|4,73
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,055685
|4,66
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,064336
|4,41
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,268296
|4,39
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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