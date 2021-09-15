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Son dakika haber: Yatırım Ofisi ile Kore Startup ve Girişimcilik Enstitüsü arasında mutabakat anlaşması imzalandı

AA / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Yatırım Ofisi ile Kore Startup ve Girişimcilik Enstitüsü arasında mutabakat anlaşması imzalandı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Kore Startup ve Girişimcilik Enstitüsü (KISED-Korean Institute of Startup & Entrepreneurship Development), iki ülke arasında yatırım iş birliğinin artırılması ve startupların karşılıklı desteklenmesine yönelik mutabakat anlaşması (MoU) imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Kore Startup ve Girişimcilik Enstitüsü (KISED-Korean Institute of Startup & Entrepreneurship Development), iki ülke arasında yatırım iş birliğinin artırılması ve startupların karşılıklı desteklenmesine yönelik mutabakat anlaşması (MoU) imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma çerçevesinde yapılacak çalışmalarla yetkin insan gücünün artırılmasına yönelik tecrübe paylaşımı programları organize edilmesi, startupların ve fonların bir araya getirilmesi, genel anlamda iki ülke arası startup ve girişimcilik ekosistemlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik iş birliği yapılması planlanıyor.

Kore KOBİ ve Startup Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan KISED, ülkede startupları desteklemeye yönelik faaliyetlerde bulunarak ulusal ekonomiye katkıda bulunma amaçlı faaliyet gösteriyor.

"Koreli startup ve yatırımcıları Türkiye'ye davet ediyoruz"

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği ev sahipliğinde gerçekleşen törende Büyükelçi Ersin Erçin'in tebrik mesajı yayımlandı. Erçin, imzalanan mutabakat anlaşmasının iki ülke arası yatırımlar ve startuplar anlamında iş birliğini artıracağını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da Türk girişimcilik ekosisteminin, uluslararası pazarlarda gösterdiği başarılara bağlı olarak son bir yılda toplam 4 unicorn çıkardığını belirterek, "Bu firmalarımızın ürün ve hizmetleri global pazarda rekabetçi olduklarını kanıtladılar. Yapılacak iş birlikleri sonucu global pazarlara beraber girmek anlamında Koreli startup ve yatırımcıları Türkiye'ye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, startupların global pazarlara girişlerini sağlayan bir köprü"

KISED Başkanı Yong Moon Kim ise Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu bağlayan bir merkez olmasının yanı sıra startup ekosisteminin hızla büyüdüğü bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, startupların global pazarlara girişlerini sağlayan bir köprü. Bu yönde destek ve iş birliğine daha aktif bir şekilde devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İki kurum, daha önce TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen Take-off Startup Zirvesi'nin tanıtımı ve Kore'den katılım sağlanması, KISED'in K-startup Global Tecrübe Paylaşımı ve K-startup Global Matching Week programlarına Türkiye'den katılım sağlanması gibi organizasyonlarda karşılıklı iş birliğinde bulunmuştu.

AA / Murat Birinci - Ekonomi Haberleri
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