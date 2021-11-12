Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de sokakta uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5- 10 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Kent genelinde yapılan 3 ayrı operasyonda, 128,19 gram bonzai, 66,30 gram metamfetamin, 65 adet sentetik ecza hapı, 32,95 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan ve haklarında ' Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılan 5 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR