Son dakika haber | Trafik haftasında, trafik kazası geçiren vatandaşlar ziyaret edildi

Bir son dakika haberine göre Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-7 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kazası geçirmiş vatandaşlar ziyaret edildi.