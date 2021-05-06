Son dakika haber | Trafik haftasında, trafik kazası geçiren vatandaşlar ziyaret edildi
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Son dakika haber | Trafik haftasında, trafik kazası geçiren vatandaşlar ziyaret edildi

Son dakika haber | Trafik haftasında, trafik kazası geçiren vatandaşlar ziyaret edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-7 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kazası geçirmiş vatandaşlar ziyaret edildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-7 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kazası geçirmiş vatandaşlar ziyaret edildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trafik Haftası dolayısıyla daha önce çeşitli trafik kazaları geçiren vatandaşlar evlerinde ziyaret edildi. Polis ekipleri tarafından kaza geçiren vatandaşlar bir süre sohbet edilmesinin ardından kaza yapan vatandaşlara çiçek takdim edildi. - NEVŞEHİR

Son dakika haber | Trafik haftasında, trafik kazası geçiren vatandaşlar ziyaret edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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