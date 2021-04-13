Son dakika haber: Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber: Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber... Sivas'ın Gürün ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

D.K. (71) yönetimindeki 58 FZ 295 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Gürün kara yolunun Konakpınar'ı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi A.K. (72) yaralandı.

Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.K, buradan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

A.K, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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