Son dakika haber | Şirketleşme kararı alınan Menemenspor'da yeni yönetim kurulu belli oldu
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Son dakika haber | Şirketleşme kararı alınan Menemenspor'da yeni yönetim kurulu belli oldu

12.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:12
Son dakika haber | Şirketleşme kararı alınan Menemenspor'da yeni yönetim kurulu belli oldu

Son dakika haber... TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da şirketleşme kararı alınırken, yeni yönetim kurulu belli oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da şirketleşme kararı alınırken, yeni yönetim kurulu belli oldu.

Menemen İlçe Stadı'nda gerçekleşen olağan genel kurul toplantısında divan başkanlığını Berna Eyinç yaptı. Hürol Taklak'ın başkanlığındaki tek listenin yer aldığı genel kurulda, Menemenspor'un şirketleşmesi ve futbol takımının yarışmacı haklarının Menemenspor AŞ'ye verilebilmesi için yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi kabul edildi.

Başkan Taklak'ın listesinde şu isimler yer alıyor:

Gürol Şahin, Mustafa Avcı, Erdoğan Yay, Ender Günbay, Enver Akay, Recep Ersoy, Mustafa Küçük, Ali Acarsoy, Tansel Eyinç, Özlem Topal, Mustafa Sönmez, Mustafa Önal.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

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