Selin vurduğu Bozkurt'ta selzedeler için 526 konut yapılacak

KASTAMONU - TOKİ tarafından, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde evlerini kaybedenler için inşa edileceğini duyurduğu konutların yapımına başlanıldı.

11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bir yandan ilçedede, selin izleri silinmeye çalışılırken, bir yandan da yıkılan evlerin yerine yenisinin yapılması için çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından projesi hazırlanan ihaleler gerçekleştirildi. TOKİ, yapılan ihalelerin ardından acil kamulaştırmaları kesinleşen 1. bölge olan Sınarcık mevkiine 128 konut, 3. bölge olan bahçe semtine ise 154 konutun yapımı için çalışmaları başlattı.

TOKİ'nin Bozkurt'a toplam 6 bölgede 526 konut yapacağı öğrenildi. Yürütülen çalışmalarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, TOKİ'nin Bozkurt'ta devam eden çalışmalarını yerinde inceledi. Bulut, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ve TOKİ'nin yetkilileri ile birlikte devam eden çalışma sahalarını gezerek, incelemelerinde vatandaşların sorularını cevaplandırdı.

Öte yandan, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde konut, işyeri ve ahırları yıkık, ağır hasarlı ve acil yıkılacak olan binaların hak sahipleri için 'Hak Sahipliği' başvurusu 31 Aralık 2021 Cuma günü sona erecek.