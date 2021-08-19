Son dakika haber: Savunma Sanayii Başkanlığı, savunma yatırımlarına desteğini artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Savunma Sanayii Başkanlığı, savunma yatırımlarına desteğini artırdı

Son dakika haber: Savunma Sanayii Başkanlığı, savunma yatırımlarına desteğini artırdı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2019 yılında 14 firma ile 90 milyon TL değerinde kredi protokolü imzaladıklarını belirterek, "2020 yılında yapılan başvurular neticesinde 19 firma ile 140 milyon lira değerindeki kredi protokolünü de bugün imzalıyoruz, böylece toplamda...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2019 yılında 14 firma ile 90 milyon TL değerinde kredi protokolü imzaladıklarını belirterek, "2020 yılında yapılan başvurular neticesinde 19 firma ile 140 milyon lira değerindeki kredi protokolünü de bugün imzalıyoruz, böylece toplamda 33 firmamıza değeri 230 milyon TL'yi bulan kredi kullandırmış olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) yürüttüğü "Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı" kapsamında 2020 yılında başvurusu yapılan kredi desteklerine dair protokoller Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) imzalandı.

İmza törenine SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in yanı sıra kredi desteği sağlanan 19 firmanın temsilcileri katıldı.

SSB Başkanı Demir, törendeki konuşmasında SSB olarak sektöre verdikleri desteklerden birinin de finansal destek olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında savunma, havacılık ve uzay sanayi alanlarında faaliyet gösteren yerli sanayi kuruluşlarımızın yatırım ve ihracatlarının desteklenmesi için azami 10 yıl vadeli kredi kullandırıyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında 14 firma ile 90 milyon TL değerinde kredi protokolü imzalamıştık, bugün ise 2020 yılında yapılan başvurular neticesinde 19 firma ile 140 milyon TL değerindeki kredi protokolünü de imzalayacağız. Böylece toplamda 33 firmamıza değeri 230 milyon TL'yi bulan kredi kullandırmış olacağız. 2021 yılı kredi kullanımı için de 37 firma tarafından kredi başvurusunda bulunuldu. Başvurular yılsonuna kadar neticelendirilecek, Kredi Komisyonu tarafından uygun görülen firmalarımıza kredi desteği sağlanacak

Bu yıl özellikle ileri malzeme teknolojileri, robotik/otonom sistemleri, elektronik harp, algılama teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka, elektronik/aviyonik, silah/mühimmat, roket ve füze sistemleri, KBRN, yarı iletken üretimi, kompozit teknolojilerini öncelikli tuttuk. "

Demir, ayrıca Ankara'daki HAB OSB'de yapılacak yatırımları da önceliklendirdiklerini bildirerek, "Bu desteklerimiz, savunma sanayii ekosistemimizin tabanının genişletilmesi, yeni oyunculara fırsat tanınması ve yeni teknoloji alanlarında yatırımcıları cesaretlendirerek bu alanda faaliyete teşvik etmeye yönelik attığımız adımlar. Firmalarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından söz konusu protokolün imzaları atıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Bayramda kartlarla 14,5 milyar TL ödeme yapıldı
Bayramda kartlarla 14,5 milyar TL ödeme yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Hamid Karzai Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli
Magazin İrem Derici Hande Erçel Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Muslera Burak Elmas Fatih Terim Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Savunma Sanayii Başkanlığı, savunma yatırımlarına desteğini artırdı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 13:11:58. #1.15#

title