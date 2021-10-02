Son dakika haber! Sakarya'da kaza yapan tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Son dakika haber! Sakarya'da kaza yapan tırın sürücüsü yaralandı

AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Sakarya'da kaza yapan tırın sürücüsü yaralandı

Son dakika haberler: Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü tedavi altına alındı.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü tedavi altına alındı.

Bilecik'ten Sakarya istikametine giden Fatih K. idaresindeki 42 LU 496 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu D-650 kara yolu Pamukova ilçe merkezindeki refüje çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Fatih K, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri
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