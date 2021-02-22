Son dakika haber | Rusya'da TIR'ın devriye polisine çarptığı kaza kamerada
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Son dakika haber | Rusya'da TIR'ın devriye polisine çarptığı kaza kamerada

22.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:49
Son dakika haber | Rusya'da TIR'ın devriye polisine çarptığı kaza kamerada

Son dakika haberleri... Rusya'da trafik devriyesinde görevli iki polis memuruna bir araca yardım ettiği sırada arkadan hızla gelen TIR çarptı.

Rusya'da trafik devriyesinde görevli iki polis memuruna bir araca yardım ettiği sırada arkadan hızla gelen TIR çarptı. İki polis memurunun ölümden şans eseri kurtulduğu kaza anı araç kamerasına an be an yansıdı.

Rusya'nın Stavropol Krayı'ndaki Andropovsky bölgesinde trafik devriyesinde görevli iki polis memuruna arkadan hızla gelen TIR çarptı. Araç içinde ölümden mucizevi şekilde kurtulan iki polis memurunun zor anları polis aracının kamerasına an be an yansıdı. Andropovsky Polis Departmanı tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, iki polis memurunun yardıma ihtiyacı olan başka bir sürücüyle iletişim halinde olduğu sırada park halindeki polis aracına, hızla arkadan gelen bir TIR'ın çarptığını açıkladı. Yetkililer, iki polis memurunun şans eseri hayatta kaldığını ve  tedavi için Andropovsky Acil Durum Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade etti. Polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu ve hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

- Rusya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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