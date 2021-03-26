Reel sektörün ihalelerde yaşadığı sorunlar ATO'daki toplantıda ele alındı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "(Kovid-19) Süreci çok iyi yöneten bir ülke olmamıza rağmen vatandaşımızın omzundaki yükü daha da hafifletmek adına reel sektör ile kamu sektörünü daha çok iş birliği içerisinde görmemiz gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "(Kovid-19) Süreci çok iyi yöneten bir ülke olmamıza rağmen vatandaşımızın omzundaki yükü daha da hafifletmek adına reel sektör ile kamu sektörünü daha çok iş birliği içerisinde görmemiz gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Duatepe Hizmet Binası'nda 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi'nin talebiyle gerçekleştirilen toplantıya Oda Başkanı Gürsel Baran ve Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hamdi Güleç'in yanı sıra ATO ve KİK temsilcileri katıldı.

Baran, buradaki konuşmasında, Türkiye'de en büyük hizmet alıcısının kamu olduğunu belirterek, reel sektörün, ihale süreçlerinde bazı sorunlar yaşadığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde bir yılın geride kaldığına dikkati çeken Baran, "Salgın süreci ticari faaliyetlerimizde de kısıtlamalara yol açtı. Bunun sonucunda öngörülemez bir ekonomik dengesizlik yaşamaya başladık. Süreci çok iyi yöneten bir ülke olmamıza rağmen vatandaşımızın omzundaki yükü daha da hafifletmek adına reel sektör ile kamu sektörünü daha çok iş birliği içerisinde görmemiz gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KİK Başkanı Hamdi Güleç de reel sektörün sıkıntı çektiği konuları bildiklerine işaret ederek, Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnaların azaltılması konularının da yer aldığını bildirdi.

48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi Meclis Üyesi İlker Savan, hazır yemek sektörü olarak salgın boyunca kesintisiz hizmet verdiklerini hatırlatarak, "Türkiye'de sürekli güncellenen fiyatlara rağmen fiyat artışı alamayan tek sektör biziz." ifadesini kullandı.

Toplantıda; yaklaşık maliyet hesabı, çalışanların kıdem tazminatı haklarının ihale bedellerine dahil edilmesi, fiyat farkının gerçekçi olarak belirlenmesi, şartnamelere ve belgelere standart getirilmesi, itiraz hakkının kötüye kullanımının önüne geçilmesi için düzenleme yapılması, ihale yapan kuruma göre iş deneyim belgesinin talep edilmesi konuları ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal