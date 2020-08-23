Son dakika haber | (Özel haber) Milli antrenör, tatil için geldiği memleketinde çocuklara ücretsiz karate eğitimi... Son dakika habere göre - (Özel haber) Milli antrenör, tatil için geldiği memleketinde çocuklara ücretsiz karate eğitimi veriyor İstanbul'da yaşayan milli antrenör Ahmet Turan, tatil için geldiği memleketi Kastamonu'da 30 öğrenciye ücretsiz karate eğitimi veriyor.

- (Özel haber) Milli antrenör, tatil için geldiği memleketinde çocuklara ücretsiz karate eğitimi veriyor

KASTAMONU - İstanbul'da yaşayan milli antrenör Ahmet Turan, tatil için geldiği memleketi Kastamonu'da 30 öğrenciye ücretsiz karate eğitimi veriyor.

İstanbul'dan tatil için Kastamonu'nun Cide ilçesine gelen Antrenör Ahmet Turan, milli sporcu veya beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen, maddi durumları yeterli olmadığı için herhangi bir özel spor salonuna gidemeyen 30 öğrenciye yönelik ücretsiz yakın savunma dersi vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl 150 öğrenciye ücretsiz kurs veren Turan'ın, bu yıl pandemi dolayısıyla kursiyer sayısı 30'a düştü. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak verilen karate kursunda pandemi kurallarına da titizlikle riayet ediliyor. Öğrenciler, ücretsiz açılan kurs sayesinde hem yakın savunma sanatını öğreniyor hem spor yapıyor hem de kötü alışkanlıklardan kendilerini korumuş oluyor.

"3 yıldır tatil için geldiğimde burada öğrencilere ücretsiz kurs veriyorum"

İstanbul'da ikamet ettiğini ve memleketi Cide'ye gelerek 3 yıldır dar gelirli ailelere yönelik kurs düzenlediğini söyleyen milli antrenör Ahmet Turan, "İstanbul'da ikamet ediyorum. Yaz aylarında Cide'ye geliyorum. Cide'ye geldiğimde ben hayran kalıyorum. Son 3 yıldır Cide'ye geldiğimde hedefim olarak burada ikamet eden çocuklarımıza ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize ve hatta geçtiğimiz yıl velilerimize hizmet ettik. Bu yıl ise pandemi olmasına rağmen 40'a yakın sporcuyla çalışmalar yaptık. Bizim için bir başarıdır. Buradaki amacımız dar gelirli ailelere hizmet edebilmek, özellikle karatemizi buradaki insanlarla tanıştırdık. Aralarında gerçekten şans verildiğinde Avrupa ya da dünya şampiyonu olabilecek hatta olimpiyatlara bile gidebilecek potansiyeli olarak öğrencilerimizi görüyoruz. Bu çocuklarımız için inşallah önümüzdeki yıllarda pandemi süreci de uzamaz. Daha geniş potansiyelle çalışırız, daha geniş imkanlarla çalışacağımıza inanıyorum. Belki de buradan yarının beden eğitimi öğretmenleri, belki de yarının şampiyonları Cidemizden çıkacaktır" dedi.

Yıldız: "Ülkemizi en işi şekilde temsil etmek istiyorum"

Kursu çok eğlenceli bulduğunu söyleyen kursiyerlerden Sümeyye Yıldız, "Ben, kursta en çok eğlenmeyi seviyorum. İnşallah büyüyünce de şampiyon olmak istiyorum. Avrupa gibi yerlerde şampiyon olmak istiyorum ve ülkemizi temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

Duru: "Hem karate öğreniyorum hem de eğleniyorum"

Aldıkları eğitimin kendileri için çok faydalı olduğunu belirten 11 yaşındaki Burak Can Duru ise, "Bu sporu öğrenmek ve kendimi savunma amaçlı öğrenmek istiyorum. Ayrıca yalnız kalmamak ve eğlenmek amacıyla da bu kursa geliyorum. Böylelikle hem karate öğreniyorum hem de eğleniyorum" şeklinde konuştu.

Özdoğan: "Voleybol oynarken kursu gördüm, merak edip başladım"

9 yaşındaki Ecrin Özdoğan da iki senedir ücretsiz kurstan faydalandığını belirterek, "Ben, geçtiğimiz yıl voleybol kursuna gidiyordum. Orada gördükten sonra bu kursa gelmeye başladım. İki senedir buraya geliyorum. Sarı kuşağım, büyüyünce de avukat olmak istiyorum. Voleybol oynarken görünce merak ettim, ilgimi çekti, ondan sonra karate sporuna başladım. Bu sayede de kendimi de savunabileceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA