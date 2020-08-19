Son dakika haber: Otizmli ve şehit çocukları için 20 milyonluk tesis kurdu
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Son dakika haber: Otizmli ve şehit çocukları için 20 milyonluk tesis kurdu

Son dakika haberlerine göre 20 milyon TL yatırımla oluşturulan Sakarya Atlı Spor Kulübü (SASK) tesisi, otizmli, yetim çocukları ve şehitlerin emaneti olan çocuklara ücretsiz eğitim veriyor.

Son dakika haber: Otizmli ve şehit çocukları için 20 milyonluk tesis kurdu
19.08.2020 09:13 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:16

20 milyon TL yatırımla oluşturulan Sakarya Atlı Spor Kulübü (SASK) tesisi, otizmli, yetim çocukları ve şehitlerin emaneti olan çocuklara ücretsiz eğitim veriyor. Kuruluş amacının zirvesine bu çocukları koyan işletme, Sakarya'da kendi sınıfındaki ilk tesis olma özelliğini taşıyor.

Sakarya Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Önsoy, amatör ruhla profesyonel hizmet vermek için çalıştıklarını söyledi. Tesisi 20 milyon liralık bir yatırımla 100 dönüm arazi üzerine kurduklarını belirten Önsoy, çıkış noktasının sosyal sorumluluk projesi olan tesisin daha sonrasında gelişen şartlar doğrultusunda doğa turizmi ve spor kompleksine evrildiğini belirtti. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Sevgi Evleri'nde kalan çocukları misafir eden ve eğlenceli bir bayram geçirmelerini sağladıklarını söyleyen Önsoy, "Tesisimizde binicilik, okçuluk, tenis, airsoft, paintball, voleybol, trecking, yazlık sinema ve konaklama hizmeti veriyoruz. 20 milyon TL yatırımla oluşturduğumuz tesis, İstanbul'a bir saatlik uzaklığıyla şirket toplantılarına ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı. Hem şirketlerin personel eğitimi, liderlik ve motivasyon toplantıları faaliyetleri hem de iş toplantıları için tüm altyapımız mevcut" dedi.

Bölgenin tek turizm imarlı tesisi olduklarını vurgulayan Önsoy, "Tesiste her şeyi düşündük. Öncelikle otizmli çocuklar, Sevgi Evlerimizde kalan çocuklarımız ve şehitlerimizin emaneti olan çocuklarımıza ücretsiz atlı spor eğitimi vermeyi hedefledik" dedi.

Tesisin orman içinde olması nedeniyle orman safarisi, okçuluk eğitim faaliyetleri yapılabileceğini söyleyen Önsoy, "Tesiste taş evlerde konaklama, yüzme havuzu, spor alanları mevcut. Kahvaltı ve gün boyu ızgara ve alakart mutfağı hizmeti bulunuyor" diye konuştu.

Halen 20 kişinin çalıştığı Sakarya Atlı Spor Kulübü'nde yeni yatırımlar planladıklarını belirten Fatih Önsoy, yakın zamanda çalışan sayısının 40'a çıkarılacağını ifade etti. Önsoy, önümüzdeki dönemde yine çocuklar için bir Ar-Ge/inovasyon üretim merkezi kurarak çocuklara üretkenlik ve inovatif düşünce yeteneğini geliştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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