Son dakika haber: Milli güreşçi Fatih Cengiz, Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nde yarı finale yükseldi
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Son dakika haber: Milli güreşçi Fatih Cengiz, Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nde yarı finale yükseldi

Son dakika haber: Milli güreşçi Fatih Cengiz, Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nde yarı finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Bulgaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nde milli güreşçi Fatih Cengiz, grekoromen stil 77 kiloda yarı finale yükseldi.

Bulgaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nde milli güreşçi Fatih Cengiz, grekoromen stil 77 kiloda yarı finale yükseldi.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda Fatih Cengiz, ilk turda Norveçli Per Anders Kure'yi 5-0, ikinci turda ABD'li Jesse Alexander Porter'i 7-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Litvanyalı Paulius Galkinas'ı 7-1 mağlup eden Fatih Cengiz, yarı finalde Bulgar Aik Mnatsakanian ile eşleşti. Milli güreşçi, rakibini yenmesi halinde Tokyo Olimpiyatları'na kota alacak.

Grekoromen stil 87 kiloda ilk turda Kanadalı Ioannis Narlidis'i 4-0, ikinci turda Venezuela'dan Luis Eduardo Rojas'ı 2-1 yenen dünya şampiyonu Metehan Başar, çeyrek finalde İsveçli Kristoffer Zakarias Berg'e mağlup oldu ve Tokyo 2020'ye kota alamadı.

Bulgaristan'da grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden Enes Başar da ilk maçında Kazakistan'dan Almat Kebispayev'e yenilerek Tokyo 2020'ye katılma şansını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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