Son dakika haber: Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya
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Son dakika haber: Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya

15.12.2020 23:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:51
Son dakika haber: Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya

Son dakika haberi... Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda kadınlar 72 kg'da mücadele eden milli güreşçi Buse Tosun, Avrupa ikincisi Bulgar rakibi Yulina Vasileva'ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda kadınlar 72 kg'da mücadele eden milli güreşçi Buse Tosun, Avrupa ikincisi Bulgar rakibi Yulina Vasileva'ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Bugün ayrıca Evin Demirhan ve Zeynep Yetgil bronz madalya maçlarında mağlup olarak Dünya Kupası'nda 5'inciliği elde etti. 

YASEMİN ADAR FİNALDE 

Kadınlar 76 kg'da yarışan milli güreşçi Yasemin Adar yarı finalde, son olimpiyat şampiyonu rakibi Kanadalı Erica Elizabeth Wiebe'yi tuş ile mağlup ederek finale yükseldi. Yasemin Adar finalde Alman Aline Rotter Focken ile altın madalya için karşılaşacak. Bugün yapılan müsabakalar sonucunda milli güreşçiler Elif Yanık, Mehlika Öztürk ve Aslı Demir yarın bronz madalya maçı yapma hakkını elde etti. DÜNYA KUPASI'NDA SERBEST GÜREŞ MİLLİ  TAKIMI YARIN MİNDERE ÇIKIYORSırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda mindere çıkma sırası serbest güreş milli takımına geldi. Türkiye'yi temsil edecek güreşçiler ve ilk maçlardaki rakipleri şöyle:  57 kg'da Şaban Kızıltaş - Rahman Mousa Amouzadkhalili61 kg'da Recep Topal  - Muhamad Ikromov65 kg'da Ahmet Duman - Vladimir Vladimirov Dubov 1/8..70 kg'da Haydar Yavuz - George Bucur 1/874 kg'da Fazlı Eryılmaz - Zaur Efendiev 79 kg'da Muhammet Nuri Kotanoğlu - Rashad Yusıflı86 kg'da Osman Göçen- Rasul Tsikhayeu 1/8 92 kg'da Erhan Yaylacı - Georgii Rubaev 97 kg'da Süleyman Karadeniz - Abdulrashid Sadulaev

125 kg'da Oktay Güngör - Jamaladdin Magomedov

 


- Ankara
Son dakika haber: Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya
Son dakika haber: Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya
Son dakika haber: Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya
Son dakika haber: Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya
Son dakika haber: Milli güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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