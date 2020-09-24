Son dakika haber | Milletvekili Erenler: "Zafer OSB'nin doğal gaz için kamulaştırma kararı onaylandı"
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Son dakika haber | Milletvekili Erenler: "Zafer OSB'nin doğal gaz için kamulaştırma kararı onaylandı"

24.09.2020 21:04 | Son Güncelleme: 24.09.2020 21:09
Son dakika haber | Milletvekili Erenler:

Son dakika haberleri... AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin "Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin" gerçekleştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan acele kamulaştırma kararı taleplerinin onaylandığını duyurdu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin "Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin" gerçekleştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan acele kamulaştırma kararı taleplerinin onaylandığını duyurdu.

Ceyda Çetin Erenler yaptığı açıklamada, "Stratejik konumu, istihdam avantajları, yatırıma müsait alanları ile yatırımcının gözbebeği Kütahya'mızın, OSB'si Zafer Organize Sanayi Bölgemizde altyapı çalışmalarının bir an önce tamamlanması için verdiğimiz gayretler peş peşe güzel gelişmelerle neticeleniyor" dedi.

Kamulaştırma kararının Kütahya'ya hayırlı olmasını temenni eden Erenler, " Kütahyalı hemşerilerimiz adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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