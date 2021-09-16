Son dakika haber: Mersin Anamur'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
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Son dakika haber: Mersin Anamur'da çıkan yangın kontrol altına alındı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Mersin Anamur'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Kılıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber: Mersin Anamur'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haber: Mersin Anamur'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haber: Mersin Anamur'da çıkan yangın kontrol altına alındı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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