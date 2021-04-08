Son dakika haberleri... SİVAS MARKET AÇILIŞINDA KORONAVİRÜSE RAĞMEN 'İNDİRİM' İZDİHAMI
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Son dakika haberleri... SİVAS MARKET AÇILIŞINDA KORONAVİRÜSE RAĞMEN 'İNDİRİM' İZDİHAMI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: SİVAS'ta, markette açılışa özel uygulanan indirim ve kampanyaları duyanlar, sabah saatlerinden itibaren izdihama neden oldu.

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SİVAS'ta, markette açılışa özel uygulanan indirim ve kampanyaları duyanlar, sabah saatlerinden itibaren izdihama neden oldu. Market önünde oluşan uzun kuyrukta, koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe hiçe sayıldı. Sivas Valiliği kararı ile açılış iptal edilirken, işletme hakkında da tutanak düzenlendi.

Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki marketin bugün açılışı gerçekleştirildi. Markette, açılışa özel birçok ürüne indirim ve kampanya uygulandı. İndirimli ürünlerden almak isteyenler, açılış saatinden önce market önünde toplanırken, uzun kuyruk oluştu. Koronavirüs risk haritasında, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan kentte izdiham ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Market önüne gelen polisler, kalabalığa sık sık uyarı yaptı. Marketin açılışı ile birlikte indirimli ürünlerden alabilmek için içeri girmeye çalışanlar, koronavirüsü hiçe saydı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Bir süre sonra kapılar kapatılarak, markete giriş durduruldu. Kapı girişi de soğutucu dolap ile kapatıldı. Polis ekipleri, işletmeye yönelik ceza uygulanmak üzere tutanak tuttu. Sivas Valiliği kararı ile açılış iptal edilirken, market de kapatıldı.

Öte yandan açılışa gelen bazı kişilerin, kalabalıktan uzak durmak için Yüksek Hızlı Tren (YHT) kateneri (yüksek gerilim hattı) yakınlarında oturduğu görüldü. Polis ekipleri, bu kişileri de tehlike nedeniyle bölgeden uzaklaştırdı.

Son dakika haberleri... SİVAS MARKET AÇILIŞINDA KORONAVİRÜSE RAĞMEN 'İNDİRİM' İZDİHAMI
Son dakika haberleri... SİVAS MARKET AÇILIŞINDA KORONAVİRÜSE RAĞMEN 'İNDİRİM' İZDİHAMI
Son dakika haberleri... SİVAS MARKET AÇILIŞINDA KORONAVİRÜSE RAĞMEN 'İNDİRİM' İZDİHAMI
Son dakika haberleri... SİVAS MARKET AÇILIŞINDA KORONAVİRÜSE RAĞMEN 'İNDİRİM' İZDİHAMI
Son dakika haberleri... SİVAS MARKET AÇILIŞINDA KORONAVİRÜSE RAĞMEN 'İNDİRİM' İZDİHAMI
Son dakika haberleri... SİVAS MARKET AÇILIŞINDA KORONAVİRÜSE RAĞMEN 'İNDİRİM' İZDİHAMI
Son dakika haberleri... SİVAS MARKET AÇILIŞINDA KORONAVİRÜSE RAĞMEN 'İNDİRİM' İZDİHAMI
Son dakika haberleri... SİVAS MARKET AÇILIŞINDA KORONAVİRÜSE RAĞMEN 'İNDİRİM' İZDİHAMI
Son dakika haberleri... SİVAS MARKET AÇILIŞINDA KORONAVİRÜSE RAĞMEN 'İNDİRİM' İZDİHAMI
Son dakika haberleri... SİVAS MARKET AÇILIŞINDA KORONAVİRÜSE RAĞMEN 'İNDİRİM' İZDİHAMI
Son dakika haberleri... SİVAS MARKET AÇILIŞINDA KORONAVİRÜSE RAĞMEN 'İNDİRİM' İZDİHAMI
Son dakika haberleri... SİVAS MARKET AÇILIŞINDA KORONAVİRÜSE RAĞMEN 'İNDİRİM' İZDİHAMI
Son dakika haberleri... SİVAS MARKET AÇILIŞINDA KORONAVİRÜSE RAĞMEN 'İNDİRİM' İZDİHAMI
Son dakika haberleri... SİVAS MARKET AÇILIŞINDA KORONAVİRÜSE RAĞMEN 'İNDİRİM' İZDİHAMI
Son dakika haberleri... SİVAS MARKET AÇILIŞINDA KORONAVİRÜSE RAĞMEN 'İNDİRİM' İZDİHAMI
Son dakika haberleri... SİVAS MARKET AÇILIŞINDA KORONAVİRÜSE RAĞMEN 'İNDİRİM' İZDİHAMI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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