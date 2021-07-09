Son dakika haber | Manisa'da değeri 8 milyar 705 milyon lira olan 406 kamu yatırımı projesi uygulanıyor
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Son dakika haber | Manisa'da değeri 8 milyar 705 milyon lira olan 406 kamu yatırımı projesi uygulanıyor

Son dakika haber | Manisa'da değeri 8 milyar 705 milyon lira olan 406 kamu yatırımı projesi uygulanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Manisa İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı ikinci dönem toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Manisa İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı ikinci dönem toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Karadeniz, Manisa'da 406 kamu yatırım projesinin uygulandığını belirterek, toplam tutarlarının 8 milyar 705 milyon TL olduğunu vurguladı.

2021 yılı yatırım programı ikinci dönem uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve koordinasyon çalışmalarının tespitini amaçlayan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, kaymakamlar, belediye başkanları, il planlama ve koordinasyon müdürü İsmail Gür ve yatırımcı kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirerek, 2021 yılı ikinci dönem çalışmalarına ilişkin bilgi veren Vali Karadeniz, "2021 yılı ikinci dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) yatırımcı kuruluşlar dönem raporlarına göre ilimizde 406 kamu yatırım projesi uygulandığı, bunlardan 300'ünün yatırımcı kuruluş, 106'sının belediyelere ait olduğu ve toplam tutarlarının 8 milyar 705 milyon TL olduğu anlaşılmaktadır. Projeler için önceki yıllarda 2 milyar 692 milyon TL harcama yapılmış, 2021 yılı için bu projelere toplam 1 milyar 720 milyon TL ödenek ayrılmıştır. İkinci dönem sonu itibariyle 474 milyon TL ödenek harcanarak, harcama oranı yüzde 27,55 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Projelerin 36'sının tamamlandığı, 247'sinin devam etmekte olduğunu, 38'inin ihale aşamasına getirildiğini ve 85 projeye ise henüz başlanamadığını söyleyen Vali Karadeniz, arsa, ödenek ve hukuki sorunlar sebebiyle başlanamayan projelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini de belirtti.

Toplantı, yatırımcı kuruluşların yürütmekte olduğu yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi vermesi ve koordinasyon gerektiren konuların değerlendirilmesi ile sona erdi. - MANİSA

Son dakika haber | Manisa'da değeri 8 milyar 705 milyon lira olan 406 kamu yatırımı projesi uygulanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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