Son dakika haber... Lider Beşiktaş, 2 maç sonra kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Lider Beşiktaş, 2 maç sonra kazandı

Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Son dakika haber... Lider Beşiktaş, 2 maç sonra kazandı

Son dakika haberlerine göre Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.

Alanyaspor'un yıldızı Salih Uçan: Üzerimizde karabulutlar var
Alanyaspor'un yıldızı Salih Uçan: Üzerimizde karabulutlar var
Beşiktaş'a kötü haber! Brezilyalı futbolcu, Erzurum maçında cezalı duruma düştü
Beşiktaş'a kötü haber! Brezilyalı futbolcu, Erzurum maçında cezalı duruma düştü

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.

Rakibi karşısında ilk yarıda Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sezon 21. galibiyetini alan ve puanını 67'ye çıkaran Beşiktaş liderliğini sürdürdü.

Siyah-beyazlı takım, 33. haftayı maç yapmadan geçen Galatasaray ile puan farkını ise 6'ya çıkardı.

2 maç sonra güldü

Beşiktaş, ligde 2 maç sonra kazandı.

Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 üstünlük kurdu.

4 karşılaşma sonra gol yemedi

Beşiktaş, ligde 4 maç sonra kalesini gole kapadı.

Ligde son olarak Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta gol yemeyen siyah-beyazlı ekip; Gaziantep (2-1), Medipol Başakşehir (3-2), Fenerbahçe (1-1) ve Kasımpaşa (0-1) karşılaşmalarında rakiplerine engel olamamıştı.

Beşiktaş ilk yarıda direklere takıldı

Siyah-beyazlı takımın ilk yarıda üç topu direkten döndü.

Maçın ilk saniyelerinde pozisyon bulan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın şutunda, şeni yuvarlak yan direkten döndü.

Cenk Tosun ve Welinton'un vuruşlarında da top direkten döndü ve siyah-beyazlı takım ilk yarıda farkı açma fırsatını kaçırdı.

Cenk Tosun 3 yıl 3 ay sonra Vodafone Park'ta gol sevinci yaşadı

Beşiktaş'ın ilk golünü atan Cenk Tosun, 3 yıl 3 ay sonra Vodafone Park'ta gol sevinci yaşadı.

2017-2018 sezonun devre arasında Beşiktaş'tan İngiltere'nin Everton takımına transfer olan Cenk, siyah-beyazlı formayla Dolmabahçe'deki son golünü 28 Aralık 2017'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş'a kiralık olarak bu sezon dönen Cenk Tosun, ligde 3. kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı oyuncu, Gençlerbirliği karşılaşmasında fileleri iki kez havalandırmıştı.

Ghezzal'den şık gol

Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü atan Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği maçında olduğu gibi yine şık bir gol imza attı.

Bu sezon siyah-beyazlı takıma hücumda verdiği katkıyla dikkati çeken Ghezzal, ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı.

N'Koudou 4. golünü attı

Beşiktaş'ta sonradan oyuna giren ve gol atmayı başaran Georges-Kevin N'Kouodu, bu sezon 4. kez fileleri havalandırdı.

N'Koudou, ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor ve Galatasaray maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.

De Souza cezalı duruma düştü

Aytemiz Alanyaspor karşısında sarı kart gören Josef de Souza, cezalı duruma düştü.

Bu sezon ayrıca Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor maçlarında sarı kart gören de Souza, cezası nedeniyle 34. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor üst üste 3 kez mağlup oldu

Aytemiz Alanyaspor, ligde üst üste 3. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, sonraki 3 karşılaşmada ayrıca İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Bu sezon 11. yenilgisini alan Aytemiz Alanyaspor, 49 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Ahmet Kural Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Hakan Kutlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Lider Beşiktaş, 2 maç sonra kazandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 21:44:07. #1.14#
title