Son dakika haber: Kuşadasıspor üçüncü lig yolunda finale yükseldi
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Son dakika haber: Kuşadasıspor üçüncü lig yolunda finale yükseldi

Son dakika haber: Kuşadasıspor üçüncü lig yolunda finale yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Kuşadası Gençlikspor BAL 2020-2021 sezonunda 3. lige çıkma mücadelesinde Eskişehir ekibi Anadolu Üniversitesi'ni 18. dakikada Murat Arslan'ın penaltıdan attığı golle 1 0 yenerek finale yükselmeyi başardı.

Kuşadası Gençlikspor BAL 2020-2021 sezonunda 3. lige çıkma mücadelesinde Eskişehir ekibi Anadolu Üniversitesi'ni 18. dakikada Murat Arslan'ın penaltıdan attığı golle 1 0 yenerek finale yükselmeyi başardı.

Maça hızlı başlayan Kuşadasıspor Karşılaşmanın 18. dakikasında ceza sahası içinde Selçuk Baştürk, Kaan Dönmezer'i çekerek müdahale edince hakem direkt penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Murat Arslan topu ağlarla buluşturdu. Kuşadasıspor 1-0 öne geçti İlk yarı 1-0 Kuşadasıspor üstünlüğü ile sona erdi. 2. Yarıda karşılıkla ataklarla geçen maçta başka gol olmayınca son gülen Kuşadasıspor oldu.

Maç sonrası Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, futbolculara ve teknik heyete teşekkür etti. Günel, yaptığı açıklamada, "Size güveniyoruz, 3. lige çıkacaksınız ve Kuşadası halkının yıllardır beklediği başarı sizin sayesinde gelecek ve her zaman tam destek" dedi.

Kuşadası sporun rakibi Aliağa Futbol A.Ş. rakibi Ayvalık Belediyespor'u penaltılarla eleyerek finale yükseldi. - AYDIN

Son dakika haber: Kuşadasıspor üçüncü lig yolunda finale yükseldi
Son dakika haber: Kuşadasıspor üçüncü lig yolunda finale yükseldi
Son dakika haber: Kuşadasıspor üçüncü lig yolunda finale yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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