Son dakika haber! Konya'da motosikletiyle çarptığı anneanne ve torununun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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Son dakika haber! Konya'da motosikletiyle çarptığı anneanne ve torununun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Son dakika haber! Konya'da motosikletiyle çarptığı anneanne ve torununun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'da 21 Nisan'da anneanne ve toruna çarparak ölümlerine sebep olan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Konya'da 21 Nisan'da anneanne ve toruna çarparak ölümlerine sebep olan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Meram ilçesi Beyşehir Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Feruzet Koçak ile 6 yaşındaki torunu Ayşe Miray Doğru'ya çarpan motosiklet sürücüsü Mehmet U. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet U. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "taksirlerle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

Olay

Mehmet U. (25) idaresindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, 21 Nisan'da, Beyşehir Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Feruzet Koçak (57) ile 6 yaşındaki torunu Ayşe Miray Doğru'ya çarpmış, kazada anneanne ile torunu hayatını kaybetmişti.

Sürücü Mehmet U. ise kazada ağır yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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