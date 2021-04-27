Son dakika haber! Konya'da motosikletiyle çarptığı anneanne ve torununun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'da 21 Nisan'da anneanne ve toruna çarparak ölümlerine sebep olan motosiklet sürücüsü tutuklandı.