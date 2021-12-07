Son dakika haber: Kocaeli'de atık yangını söndürüldü - Haberler
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Son dakika haber: Kocaeli'de atık yangını söndürüldü

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kocaeli'de atık yangını söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yanan atık malzemeler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yanan atık malzemeler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultan Orhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde 3 hurda araç içerisinde bulunan atıklar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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