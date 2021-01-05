Son dakika haber: Kısıtlamada müzikli alkollü eğlenceye polis baskını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Kısıtlamada müzikli alkollü eğlenceye polis baskını

05.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:52

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'da polis ekiplerinin denetimlerinde, kısıtlamaya rağmen açık olan 2 ayrı eğlence mekanında bulunan 92 kişiye idari para cezası uyguladı.

Konya'da polis ekiplerinin denetimlerinde, kısıtlamaya rağmen açık olan 2 ayrı eğlence mekanında bulunan 92 kişiye idari para cezası uyguladı.

Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi'nde ruhsatsız bir alkollü eğlence mekanında sokağa çıkma yasağına rağmen şahısların olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı denetimde, içerde müzik yayını, alkol sunumu olduğu, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı tespit edilerek gerekli tutanaklar tanzim edildi. İçerde bulunan 76 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan ve sokağa çıkma yasağını ihlalden idari para cezası uygulandı. İş yerinde çalışan 26 kişi hakkında Kimlik Bildirme Kanununa muhalefetten tutanak tanzim edilirken, ruhsatsız iş yeri Selçuklu Zabıtası tarafından mühürlendi. İş yeri sorumlusu R.K. hakkında da mühür bozma ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan işlem yapıldı.

Gece saatlerinde başka bir eğlence mekanının açık olduğunu tespit eden Selçuklu Devriye Ekipler Amirliği ekipleri de iş yerinde denetim yaptı. Kontrolde, içerde bulunan 16 kişi hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafeye uymamaktan tutanak tanzim edilerek idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu S.K. hakkında da bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan adli işlem yapıldı. İçerde bulunan şahıslardan birisinin de Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek suçundan arandığı tespit edildi. - KONYA

Son dakika haber: Kısıtlamada müzikli alkollü eğlenceye polis baskını
Son dakika haber: Kısıtlamada müzikli alkollü eğlenceye polis baskını
Son dakika haber: Kısıtlamada müzikli alkollü eğlenceye polis baskını
Son dakika haber: Kısıtlamada müzikli alkollü eğlenceye polis baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Can Bartu Arda Turan Ryan Babel Ersun Yanal Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kaza Bursa Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kısıtlamada müzikli alkollü eğlenceye polis baskını - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 11:52:54. #1.14#
title