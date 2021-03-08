Son dakika haber! Kırıkkale'de "Araç Dezenfeksiyon Tüneli" yeniden açıldı

Kırıkkale Belediyesince kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine "Araç Dezenfeksiyon Tünelini" yeniden hayata geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü bahçesinde hizmete sunulan dezenfeksiyon tünelinde bütün vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte ettirebilecekleri belirtildi.

Belediyenin kent genelinde salgına karşı başlattığı temizlik ve ilaçlama çalışmalarına devam ederken bir taraftan da vatandaşların araçların dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, araçların özel solüsyon buharı salgılanarak dezenfekte edildiği ve insan sağlığına hiçbir zararının bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da belediye olarak temizlik ve dezenfekte işlemine önem verdiklerini belirterek, "Halkımızın salgından en az şekilde etkilenmesi için büyük mücadele vermekteyiz. Halkımızın sağlığı için biz üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Tedbirlere uyarak inşallah şehrimizi turuncu listeden mavi renkli iller seviyesine indiririz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen