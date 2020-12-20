Son dakika haber | Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 5 terörist yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda 5 teröristin yakalandığı bildirildi.

Irak Federal Polis gücü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentin güneyindeki Rıyad kasabası yakınında başlatılan operasyonda 5 DEAŞ mensubunun yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, yakalanan teröristlerin bölgedeki terör unsurlarına lojistik destek sundukları ve resmi işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildikleri aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb