Son dakika haber | Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 5 terörist yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 5 terörist yakalandı

20.12.2020 23:19 | Son Güncelleme: 20.12.2020 23:22
Son dakika haber | Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 5 terörist yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda 5 teröristin yakalandığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda 5 teröristin yakalandığı bildirildi.

Irak Federal Polis gücü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentin güneyindeki Rıyad kasabası yakınında başlatılan operasyonda 5 DEAŞ mensubunun yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, yakalanan teröristlerin bölgedeki terör unsurlarına lojistik destek sundukları ve resmi işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildikleri aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump İlham Aliyev Fahrettin Altun
Magazin Şevket Çoruh Defne Samyeli Birkan Sokullu Ayşegül Yıldız
Spor Ryan Babel Pierre Webo Fatih Terim Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Beşiktaş İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Kerkük'te DEAŞ operasyonunda 5 terörist yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 23:25:43. #1.14#
title