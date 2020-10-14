İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sporcusu kadın hayatını kaybetti
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İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sporcusu kadın hayatını kaybetti

14.10.2020 17:28 | Son Güncelleme: 14.10.2020 22:48
İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sporcusu kadın hayatını kaybetti

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından 32 yaşındaki Zeynep Aslan, Çiğli ilçesine bağlı Kaklıç Mahallesi yakınında antrenman sırasında tali yoldan çıkan bir kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Bir çocuk annesi olan genç sporcunun ölümü, ilçede ve spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Olay yerinde vefat ettiği belirlenen Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, kendisine çarpan kamyon şoförü gözaltına alındı.

Görgü tanıkları bölgede yol çalışması yapıldığını, bu sırada tali yoldan çıkan kamyon sürücüsünün seyir halindeki Zeynep Aslan'ı görmeyerek çarptığını belirtti.

İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sporcusu kadın hayatını kaybetti

"BU ACININ SON OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Makine teknikeri olan Aslan'ın kazası üzerine üzüntüsünü dile getiren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyaka Belediye Spor Bisiklet Takımı'nın başarılı sporcularından Zeynep Aslan'ın bisikletiyle seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Zeynep kardeşimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bisiklet sürücülerinin trafikte yaşadığı sorunlara kalıcı bir çözüm bulunması dileğiyle yaşadığımız bu acının son olmasını temenni ediyorum" dedi.

Genç sporcu son olarak geçtiğimiz Ağustos ayında Bursa'da düzenlenen Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nda kadınlar kategorisinde birinci olmuştu.

İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sporcusu kadın hayatını kaybetti
İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sporcusu kadın hayatını kaybetti
İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sporcusu kadın hayatını kaybetti
İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sporcusu kadın hayatını kaybetti
İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sporcusu kadın hayatını kaybetti
İzmir'de kamyonun çarptığı bisiklet sporcusu kadın hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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