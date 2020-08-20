HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haber | Karşıyaka'nın altyapısında altın var

Son dakika haberlerine göre TFF 3'üncü Lig'de 4 yıldır transfer yasağıyla Mustafa Aşan hariç altyapı patentli kadroyla mücadele eden Karşıyaka, yeni sezon öncesi yine altyapıdaki gençlerine sarılacak.

Son dakika haber | Karşıyaka'nın altyapısında altın var
20.08.2020 13:56 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:40

TFF 3'üncü Lig'de 4 yıldır transfer yasağıyla Mustafa Aşan hariç altyapı patentli kadroyla mücadele eden Karşıyaka, yeni sezon öncesi yine altyapıdaki gençlerine sarılacak. Daha önce birçok genci profesyonel yapıp sahaya sürerek verim alan Karşıyaka, 2.5 yıl önce başlatıp tüm Türkiye'yi taradığı altyapı atılımıyla A takıma aday birçok genci kadrosuna kattı. Geçen sezon başında Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde final oynayan takımdan Batuhan Kara, Caner Cengiz, Mert Yılmaz, Hakan Denizci ve Berke Sarıgül'le 5'er yıllık profesyonel sözleşme imzalayan yeşil-kırmızılılar, bu sezon da yıldız olma potansiyeline sahip gençleri A takıma alacak.

Yeşil-kırmızılılar, yeni sezon öncesi U19 takımından Berat İş, Özkan Duman, Oğuz Erk ve Furkan Göktaş'ı A takım kadrosuna dahil edecek. Karşıyaka'nın 2019 yılında Sakaryaspor'dan bünyesine kattığı golcü Berat, yeşil-kırmızılı formayla geçen sezon U19 Ligi'nde 23 maçta 21 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. 19 yaşındaki yıldız adayı Berat, Kaf-Kaf'ta forma giydiği toplam 31 maçta 26 kez fileleri sarstı. Yine 2019 yılında Başkent ekibi Gençlerbirliği'nden altyapıya getirilen aynı yaştaki Özkan, geçen sezon U19'da 10 gol atma başarısı gösterdi. Orta saha oyuncusu Oğuz, 2020 yılının başında Altay'dan kulübe kazandırılırken stoper Furkan ise Ulukent'ten altyapıya dahil oldu.

YENİLERİ GELECEKKarşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, altyapıya yeni futbolcular kazandıracaklarını söyledi. Takımdaki rekabet ortamını artırmak için altyapıdan oynama potansiyeline sahip isimleri kadroya almaları gerektiğinin altını çizan Tolungüç, "U17 ve 19 takımına Fenerbahçe, Başakşehir, Altay ve Almanya'dan 8-10 futbolcu daha gelecek. Bu isimleri Karşıyaka'ya adapte edeceğiz. Ülkemizde futbolcu var ama önemli olan doğru eğitmek. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Ozan Kabak, Merih Demiral ve son olarak Altay'ın 1'inci Lig'de 7'si ilk 11'de yalnız 12 maç oynayıp Fransa'dan Lyon'a sattığı 19 yaşındaki Cenk Özkacar örneği ortada. Yurtdışına transfer olacak tek bir futbolcu bile transfer yasağının önündeki engeli kaldırır" dedi.

Karşıyaka, yeni sezon öncesi antrenmanlara yarın başlayacak.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
BURAK GÖK: Berat iş gelecegin yıldızı daha 18 yainda ve aralık sonu 19 a girecek başarılar kariıyaka Sakaryadan selamlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BURAK GÖK: Berat iş gelecegin yıldızı daha 18 yainda ve aralık sonu 19 a girecek başarılar kariıyaka Sakaryadan selamlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı 3. Sayfa
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ekonomi
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı...
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu Ekonomi
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Politika
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı Güncel
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı
Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı
Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Berat Albayrak Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Sezen Aksu Halit Ergenç Sertab Erener
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Eylül Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Karşıyaka'nın altyapısında altın var - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 15:15:40. #1.15#
title