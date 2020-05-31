Son dakika haber! "Kapalı alanda sigara içme yasağı" milyonlarca tiryakiye sigarayı bıraktırdı
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Son dakika haber! "Kapalı alanda sigara içme yasağı" milyonlarca tiryakiye sigarayı bıraktırdı

Gelen son dakika haberine göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Son dakika haber!
31.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:06

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selvi Aşker, tütün ve tütün ürünlerinin dünyada her yıl yaklaşık 7 milyon insanın ölümüne yol açtığını belirterek, kapalı alanlarda sigara içme yasağı ve yapılan çalışmaların milyonlarca tiryakiye sigarayı bıraktırdığını söyledi.

Doç. Dr. Aşker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumda sigara konusundaki farkındalığı geliştirmek amacıyla 31 Mayıs'ın Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "Dünya Tütünsüzlük Günü" olarak belirlendiğini ifade etti.

En öldürücü toplumsal zehirlenme olayının sigara ve tütün bağımlılığı olduğunu belirten Aşker, "Sigara bağımlılığı yüzünden oluşan hastalıklar ölüme neden oluyor. Türkiye'de her yıl 100 bin insan tütün ve tütün ürünlerinin verdiği zarar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Ülkemizde 15 yaş üstündeki vatandaşlarda sigara içme oranı yüzde 45 dolayında. Yani yaklaşık 2 kişiden 1'i sigara içiyor." diye konuştu.

"10 milyon insan sigarayı bıraktı"

Türkiye'de tütünle mücadele kapsamında son yıllarda önemli çalışmaların yapıldığını aktaran Selvi Aşker, şu bilgileri verdi:

"Türkiye, Dünya Sağlık Örgütünün hazırladığı Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'ni 2004 yılında kabul etti. Bu zamana kadar yaklaşık 30 milyon insan sigara içiyordu. 2008'de kapalı alanlarda sigara içme yasağının uygulanmaya başlanması, çıkarılan kanunlar, sivil toplum örgütlerinin çalışmaları, yapılan uygulamalar, düzenlenen konferanslar ve seminerler sayesinde sigara içenlerin sayısı 20 milyon seviyelerine kadar düştü. 10 milyon insan farkındalık çalışmalarıyla sigarayı bıraktı. Sağlık Bakanlığının bu konudaki çalışmaları devam ediyor."

Kovid-19 salgını döneminde sigaranın bağımlılara her zamankinden çok daha fazla zarar verdiğine dikkati çeken Aşker, sigara ve tütün bağımlısı kişilerin bağışıklık sisteminin diğer insanlara göre daha zayıf olduğunu vurguladı.

"Kovid-19'a karşı verilen mücadele, tütün ürünlerine karşı da verilmeli"

Bu durumda insan vücudunun sadece Kovid-19'a değil tüm mikroplara karşı savunmasız kaldığını dile getiren Doç. Dr. Aşker, şöyle devam etti:

"Yapılan araştırmalarda, Kovid-19 hastaları arasında sigara içen hastaların daha çok yoğun bakıma yatırıldığı, klinik kötüleşmenin daha hızlı olduğu ve ölümlerin çok olduğu görüldü. Kovid-19'a karşı tüm dünya bir mücadele veriyor. Sigaranın insanlara verdiği zararı herkes biliyor. Tüm dünyada bu salgına karşı tedbirler alındı. Bu kapsamda bir çok yerde sokağa çıkma yasakları ilan edildi, seyahatler kısıtlandı, uçuşlar durduruldu. Tütün ve tütün ürünleri yüzünden de her yıl yaklaşık 7 milyon kişi hayatını kaybediyor. Kovid-19'a karşı verilen mücadele, milyonlarca kişinin ölümüne neden olan tütün ve tütün ürünlerine karşı da verilmelidir."

Kaynak: AA

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