Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta başarılı sporcular ödüllendirildi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Yarışması'na katılarak başarı sağlayan sporcuları ödüllendirdi.

Adana'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Yarışması'na katılarak minik erkek A kategorisinde 1. Yavuz Berat Öztürk, minik erkek B kategorisinde 1. Yasin Kurt, gençler kategorisinde 2'nci Mehmet Olgun ile Türkoğlu Avasım Geleneksel Okçuluk Kulüp Başkanı Talip Polat Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş 'u makamında ziyaret etti.

Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Okumuş, sporcuları altın ile ödüllendirdi.

Ziyaretlerinden dolayı sporcu ve kulüp yöneticilerine teşekkür eden Okumuş, "Ata sporlarımızın tanıtımı için ilçemizde, elimizden gelen her türlü çalışmalarımız devam etmekte. Uluslararası Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk Olimpiyatları Festivalinin ikincisini ilçemizde düzenledik. 23 ülkeden 1000 e yakın sporcumuzu ilçemizde 3 gün boyunca ağırladık. Ata sporlarımızın gelecek nesillerimize aktarmak amaçlı yaptığımız bu çalışmalarımız programlı şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak