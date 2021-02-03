Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta başarılı sporcular ödüllendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta başarılı sporcular ödüllendirildi

03.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:49
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta başarılı sporcular ödüllendirildi

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Yarışması'na katılarak başarı sağlayan sporcuları ödüllendirdi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Yarışması'na katılarak başarı sağlayan sporcuları ödüllendirdi.

Adana'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Yarışması'na katılarak minik erkek A kategorisinde 1. Yavuz Berat Öztürk, minik erkek B kategorisinde 1. Yasin Kurt, gençler kategorisinde 2'nci Mehmet Olgun ile Türkoğlu Avasım Geleneksel Okçuluk Kulüp Başkanı Talip Polat Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş 'u makamında ziyaret etti.

Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Okumuş, sporcuları altın ile ödüllendirdi.

Ziyaretlerinden dolayı sporcu ve kulüp yöneticilerine teşekkür eden Okumuş, "Ata sporlarımızın tanıtımı için ilçemizde, elimizden gelen her türlü çalışmalarımız devam etmekte. Uluslararası Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk Olimpiyatları Festivalinin ikincisini ilçemizde düzenledik. 23 ülkeden 1000 e yakın sporcumuzu ilçemizde 3 gün boyunca ağırladık. Ata sporlarımızın gelecek nesillerimize aktarmak amaçlı yaptığımız bu çalışmalarımız programlı şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Guy Ritchie İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta başarılı sporcular ödüllendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 14:52:28. #1.16#
title