Son dakika haber... İnegölspor, Mehmet Özdıraz'ı transfer etti

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi İnegölspor, aynı gruptaki Afjet Afyonspor'dan orta saha oyuncusu Mehmet Özdıraz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan yönetim kurulu üyesi Mustafa Şeşka, devre arası transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Daha önce Samet Günhan, Seydi Kayasoy ve Cafer Tosun ile anlaştıklarını kaydeden Şeşka, "Bugün de Bursaspor altyapısından yetişen ve en son Afjet Afyonspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Mehmet Özdıraz ile 1,5 yıllık anlaşma sağladık. Kendisi daha önce oynadığı takımlarda üst üste 7 kez Play-Off görme başarısı elde etti. Kendisinin takımımıza katkı katacağından hiç şüphemiz yok. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şu anda görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. Şartlar uygun olursa son transferlerimizi de yapıp lige odaklanmak istiyoruz" dedi.

Mehmet Özdıraz ise "İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Bursaspor altyapısından yetiştim ve bu sene Bursa'ya dönmek nasip oldu. İnegölspor'un başarılı olması için elimden gelen gayreti göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah sezon sonu ligi hak ettiğimiz noktalarda tamamlayacağız. Bana güvenerek transferimi gerçekleştiren kulüp başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ