Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü
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Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerine devam etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerine devam etti.

Bakan Soylu, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Temizleme çalışmalarını yakından takip eden Soylu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

İncelemeleri sırasında, Samsun Jandarma Komutanlığı Kavak Asayiş Komando Bölüğü'nün Ziraat Bankası Bozkurt Şubesi'nin bodrum katını temizlerken para bulduğunu öğrenen Bakan Soylu, askerlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Soylu, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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