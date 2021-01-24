Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan'ı andı
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Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan'ı andı

24.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:46
Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan'ı andı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda, 5 meslektaşıyla şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı, şehadetinin 20. yılında rahmet ve minnetle andığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda, 5 meslektaşıyla şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı, şehadetinin 20. yılında rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Soylu, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda, "Bu ülke, bu millet, kendisine hizmet eden, gönüllerde taht kuran evlatlarını, üzerinden değil yıllar, asırlar dahi geçse unutmaz, unutturmaz... Şehadetinin 20. yıl dönümünde kahraman Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan'ı rahmetle ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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