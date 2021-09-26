Son dakika haber... Hükümet raporuna göre Japonya'da iş piyasalarının Kovid-19'a karşı ihtiyacı 'dirençli ekonomi' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Hükümet raporuna göre Japonya'da iş piyasalarının Kovid-19'a karşı ihtiyacı "dirençli ekonomi"

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Hükümet raporuna göre Japonya'da iş piyasalarının Kovid-19'a karşı ihtiyacı

Gelen son dakika haberlerine göre Japonya'nın, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının durdurulması ve eş zamanlı olarak işletme faaliyetlerin sürdürülmesi için "dirençli bir ekonomiye" ihtiyacı olduğu bildirildi.

Japonya'nın, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının durdurulması ve eş zamanlı olarak işletme faaliyetlerin sürdürülmesi için "dirençli bir ekonomiye" ihtiyacı olduğu bildirildi.

Hükümetin "2021 mali yılı ekonomi ve finans beyaz bülteni" başlığıyla yayımladığı yıllık raporda, Kovid-19'la mücadele, iş piyasalarının sıkıntıları ve sosyo-ekonomik faaliyetlerin gidişatına dikkati çekildi.

Kovid-19 salgınının halen kontrol altına alınamadığı kaydedilen raporda, reform önlemleri ile ekonominin canlandırılmasına odaklanılamadığı vurgulandı.

Raporda, tedarik zinciri aksamaları gibi "aciliyet gerektiren durumlara esneklikle müdahale edebilecek bir ekonominin" inşa edilmesi gerektiği kaydedildi.

Yerel ekonomiyi "toparlanma aşamasında ancak adımları ılımlı" olarak nitelendiren rapor, "baskılayıcı" şeklinde tanımladığı 3 sahada tavsiyelerini sundu.

Buna göre, Kovid-19'un ekonomik canlanmayla dengelenmesi, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve iş gücü piyasalarındaki likiditenin teşvik edilmesi önerildi.

İç tüketimin canlandırılması ve kurumsal faaliyetlerin desteklenmesi için "aşı pasaportu" diye bilinen resmi sertifikaların kullanılmasının önemi vurgulandı.

Üretim oranları düşen yarı iletken çip ve otomobil parçaları gibi temel ürünlerinin tedarik açıklarına karşı yeni yöntemlerin geliştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Öte yandan raporda, Dijitalleşme Ajansı kurulması ve hükümetin "2050'ye kadar net 0 karbon" hedefi, "reformlara yönelik büyük adımlar" olarak tanımlandı.

Salgın nedeniyle düşen Japonya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının (GDP) bu yıl sonuna kadar salgın öncesi seviyeyi yeniden yakalamasının beklendiğini kaydedildi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
Siville evlenecek Prenses Mako, Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı almayacak

Siville evlenecek Prenses Mako, Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı almayacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Meral Akşener Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Yiğit Marcus Aral
Spor Marcao Balotelli Bülent Uygun Cüneyt Çakır Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... Hükümet raporuna göre Japonya'da iş piyasalarının Kovid-19'a karşı ihtiyacı 'dirençli ekonomi' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 05:41:44. #1.17#