HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haber... Hidrojen enerjili otomobilde Avrupa'ya Türk tasarım damgası

Son dakika ekonomi haberine göre Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu UMAKİT ekibi, hidrojen enerjili araç dalında geliştirdikleri üç özgün ve yenilikçi sistem ile 30'dan fazla ülkeden katılan 140 takım arasından İnovasyon kategorisinde 1.

Son dakika haber... Hidrojen enerjili otomobilde Avrupa'ya Türk tasarım damgası
02.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:56

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu UMAKİT ekibi, hidrojen enerjili araç dalında geliştirdikleri üç özgün ve yenilikçi sistem ile 30'dan fazla ülkeden katılan 140 takım arasından İnovasyon kategorisinde 1.'lik elde ederek son 3 yılda iki kez 'Avrupa Şampiyonluğu', bir kez de Avrupa 2.liği unvanına sahip oldu.

1939 yılından beri düzenlenen uluslararası alternatif enerjili araçların yarıştığı ve dünyanın en prestijli mühendislik yarışmasından biri olan Shell Eco Marathon Avrupa 2020 Yarışması'nda, Bursa Uludağ Üniversitesi UMAKİT ekibi geliştirdiği üç farklı özgün ve yenilikçi sistem sayesinde 'İnovasyon' kategorisinde 1.'lik elde etti. 3 yıl içerisinde iki Avrupa Şampiyonluğu ve bir Avrupa 2.liği kazanarak kırılması zor bir derece elde eden gençler, Türk bayrağını en üste çıkarmanın haklı gururunu yaşıyor.

Sürdürülebilir Ekonomi Ödülü'nü aldı

BUÜ'lü öğrenciler, sadece Avrupa Şampiyonluğu ile yetinmiyor. UMAKİT takımının tasarladığı doğa dostu hidrojen enerjili araçları ile yarışmada "Sürdürülebilir Ekonomi" ödülü kategorisinde de yine birincilik elde etti. İlk kez 2018 yılında Londra'da düzenlenen yarışmada en verimli hidrojen enerjili araç olarak Avrupa Şampiyonu olmayı başaran ilk Türk ekibi olan UMAKİT, 2019 yılında "Avrupa İnovasyon 2.si" olma başarısı gösterdikten sonra, 2020 yılında da 2 farklı kategoride Avrupa birinciliğine ulaşmayı başardı. Ekip ayrıca, araç verimliliğini yüzde 10 arttıran inovatif iki serbestlik dereceli yönlendirme sistemi, tekerlek grubu kütlesinin yüzde 25 azaltan tekerlek içi süspansiyon sistemi ve mekanik dişli kutusu yerine ikame ettirilen manyetik dişli kutusu tasarımları ile "Teknik İnovasyon" ödülünü de aldı. Geleceğin çevreci aracını geliştiren UMAKİT ekibi, egzozdan su buharı ile birlikte dışarıya atılan tepkimeye girmemiş hidrojeni tekrar kullanımına olanak sağlayarak yakıt sarfiyatını önleyen ve geçmiş yıllarda farklı mühendislik projelerinde kullandığı, atık durumdaki mekanik parçaların iyileştirilerek tekrar kullanımına olanak sağlayan projeleriyle "Sürdürülebilir Ekonomi" ödülüne layık görüldü.

"Üniversitemizin ve ülkemizin övünç kaynağısınız"

Elde ettikleri başarının ardından UMAKİT ekibini tebrik eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, alınan ödüllerin azimli çalışmanın doğal bir sonucu olduğunu söyledi. Gençlerin yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiğini ve her anlamda destek verdiğini belirten Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; "Yaptığınız başarılı ve gayretli çalışmalar, ürettiğiniz projeler ve aldığınız ödüllerden dolayı tüm Üniversite olarak gururlanıyoruz. Sadece Üniversitemizin değil, bu ülkenin de övünç kaynağısınız. Çalışmalarınız aynı zamanda Türkiye'nin yerli ve milli üretim sürecini destekleyecek projelerdir. Özellikle yerli otomobilin geliştirilmesi anlamında belki de bu projeler ilham kaynağı olacaktır. Gelecekte sizlerin de bu alanda önemli işler yapacağınıza yürekten inanıyorum. Çalışmalarınıza aynı kararlılık ile devam etmeniz ve başarı çıtanızı sürekli olarak yukarılara çıkarmanızı arzu ediyoruz" dedi.

"Pandemi sürecinde projeleri geliştirdik"

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu danışmanlığında, Araş. Gör. Mert Ali Özel, Alican Yüksek, Furkan Avcı, Batuhan Temiz, Adem Karaketir, Çağatay Karademir, Ömer Sel, Tuğçe Kökenli, Oğuzhan Aydın, Emirhan Dereli, Arda Özyaz'dan oluşan UMAKİT ekibinin takım kaptanı Alican Yüksek: "Zorlu pandemi sürecinde ekip olarak projelerimizi geliştirmeye evlerimizden devam ettik. Kurulduğu günden bu yana ilklere imza atan, özgün ve inovatif sistem tasarımlarına her geçen gün yenilerini ekleyen ve mevcut sistemleri geliştiren UMAKİT ailesi olarak ülkemize bu alanda destek olmaya devam etmekteyiz. Bu zorlu süreçte bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, başta ailelerimiz olmak üzere, danışman hocamız Sayın Akın Burak Etemoğlu'na, Rektörümüz Sayın Ahmet Saim Kılavuz'a ve yönetimine, maddi ve manevi desteklerini bizlerden esirgemeyen tüm sponsorlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz." diye konuştu. - BURSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi Ekonomi
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı Ekonomi
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Ekonomi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim Ekonomi
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası Ekonomi
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi Ekonomi
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Tunceli'deki 1.200 yaşındaki dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
Tunceli'deki 1.200 yaşındaki dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
Alişan ve Seda Sayan, sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Alişan ve Seda Sayan, sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'tan acı haber geldi
Son dakika: Eskişehir'de 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf'tan acı haber geldi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 390 liradan işlem görüyor
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
Düşürülmesi planlanan yabancı sayısının detayları belli oldu: Önce 12, sonra 10 ve en son 8'e indirilecek
Düşürülmesi planlanan yabancı sayısının detayları belli oldu: Önce 12, sonra 10 ve en son 8'e indirilecek
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Demet Özdemir, arkadaşı Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'e öfke kustu: Bu nasıl insanlık
Demet Özdemir, arkadaşı Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'e öfke kustu: Bu nasıl insanlık
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Berat Albayrak Mustafa Varank Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Buse Varol Kenan Doğulu Oğulcan Engin Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Temmuz Futbolcu Ak Parti Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Hidrojen enerjili otomobilde Avrupa'ya Türk tasarım damgası - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 10:56:49. #1.14#
title