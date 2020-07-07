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Son dakika haber! Halkbank'ın yıldızları yuvada kaldı

Son dakika haberi: 2020-2021 sezonu kadro yapılanmasını tamamlayan Halkbank, iki yıldızı Efe Bayram ve Hakkı Çapkınoğlu ile "devam" dedi.

Son dakika haber! Halkbank'ın yıldızları yuvada kaldı
07.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:40

2020-2021 sezonu kadro yapılanmasını tamamlayan Halkbank, iki yıldızı Efe Bayram ve Hakkı Çapkınoğlu ile "devam" dedi.

Halkbank altyapısından yetişen Efe Bayram, 2002 doğumlu, 195 santimetre boyunda, smaçör pozisyonunda görev yapıyor. Genç oyuncu, ailesi olarak ördüğü ve aidiyet duygusu ile bağlı olduğu Halkbank'ın A Takımında bir sezon daha yeni hedefler, yeni umutlar için mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadığını söyleyerek duygularını açıkladı.

Hakkı Çapkınoğlu: "Mutluyum"

Halkbank'ın milli oyuncularından Hakkı Çapkınoğlu da yeni sezonda Ankara'da, Halkbank ailesi içinde bir yıl daha geçirecek olmanın kıvancını yaşadığını söyledi. Yeni sezondan umutlu olduğunu ifade eden Çapkınoğlu, 202 santimetre boyunda, orta oyuncu olarak görev yapıyor. Başarılı sporcu oynadığı takımlarda şampiyonluklar yaşarken, bu mutluluğunu bireysel ödüllerle de taçlandırdı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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