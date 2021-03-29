Son dakika haber! Gurbetçi futbolcu Barış Başdaş'ın babası Covid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Gurbetçi futbolcu Barış Başdaş'ın babası Covid-19'dan hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / İskender GÜNGÖR - Haberler | Spor
Son dakika haber! Gurbetçi futbolcu Barış Başdaş'ın babası Covid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Uzun yıllar Türkiye'de forma giydikten sonra Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'ya transfer olan Barış Başdaş'ın babası Mustafa Başdaş (56), önceki gün Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Uzun yıllar Türkiye'de forma giydikten sonra Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'ya transfer olan Barış Başdaş'ın babası Mustafa Başdaş (56), önceki gün Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Mustafa Başdaş, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Rahatsızlığı artarak hastaneye kaldırılan Başdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hannover 96'da top koşturan gurbetçi futbolcu Barış Başdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir adam sevdim adam, adam gibi adam, beni hiç bırakmayan, son nefesine kadar seven adam. Canımdan can gitti babam. Mekanın cennet olsun" diyerek acı haberi duyurdu. 

Mustafa Başdaş'ın cenaze namazı bugün Köln Diyanet İşeri Türk İslam Birliği Ehrenfeld Köln Merkez Cami'sinde ikindi vakti kılınacak. Mustafa Başdaş'ın cenazesi, daha sonra memleketi Giresun'da defnedilecek.


Son dakika haber! Gurbetçi futbolcu Barış Başdaş'ın babası Covid-19'dan hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İskender GÜNGÖR

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