Son dakika haber: Gençlerbirliği, Gökhan Gül'ü transfer etti
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Son dakika haber: Gençlerbirliği, Gökhan Gül'ü transfer etti

Son dakika haber: Gençlerbirliği, Gökhan Gül'ü transfer etti
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından orta saha oyuncusu Gökhan Gül'ü kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından orta saha oyuncusu Gökhan Gül'ü kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, orta sahasını 23 yaşındaki Gökhan ile güçlendirdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbola Bochum'un altyapısında başlayan 23 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 20, 19, 18, 17 ve 16 yaş altı milli takımlarında birçok kez Almanya forması giyme başarısı gösterdi. Gökhan Gül ile kulübümüz 2 yıllık kontrata imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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