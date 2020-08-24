Son dakika haber! Fenerbahçe, Lemos'u kadrosuna kattı
Son dakika spor haberine göre Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı.
24.08.2020 21:35 | Son Güncelleme: 24.08.2020 21:38
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı. Oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Lemos'u bugün İstanbul'a getiriyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma için takviyesini yaptı. İspanya 2. Ligi'nde Las Palmas forması giyen Lemos'u 3+1 yıllığına kadrosuna katan sarı-lacivertliler, oyuncuyu bugün İstanbul'a getiriyor. Rubin Kazan ve Las Palmas formaları giyen 24 yaşındaki futbolcu, 1 sezon da kiralık olarak Sassuolo forması giymişti. - DÜZCE
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Kaynak: İHA