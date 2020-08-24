Son dakika haber! Fenerbahçe, Lemos'u kadrosuna kattı Son dakika spor haberine göre Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı. Oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Lemos'u bugün İstanbul'a getiriyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma için takviyesini yaptı. İspanya 2. Ligi'nde Las Palmas forması giyen Lemos'u 3+1 yıllığına kadrosuna katan sarı-lacivertliler, oyuncuyu bugün İstanbul'a getiriyor. Rubin Kazan ve Las Palmas formaları giyen 24 yaşındaki futbolcu, 1 sezon da kiralık olarak Sassuolo forması giymişti. - DÜZCE

Kaynak: İHA