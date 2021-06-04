Son dakika haber: Fenerbahçe Kulübünün avukatı ile yöneticisinden "Futbolda şike kumpası" davasının kararıyla ilgili açıklama Açıklaması
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Son dakika haber: Fenerbahçe Kulübünün avukatı ile yöneticisinden "Futbolda şike kumpası" davasının kararıyla ilgili açıklama Açıklaması

Son dakika haber: Fenerbahçe Kulübünün avukatı ile yöneticisinden 'Futbolda şike kumpası' davasının kararıyla ilgili açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe Kulübünün avukatı Naim Karakaya ile sarı-lacivertlilerin yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin, "Futbolda şike kumpası" davasının kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübünün avukatı Naim Karakaya ile sarı-lacivertlilerin yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin, "Futbolda şike kumpası" davasının kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumlarının karşısındaki binada yapılan duruşmaya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yanı sıra sarı-lacivertlilerin yönetim kurulu üyeleri ile avukatları katıldı.

Fenerbahçe Kulübünün avukatı Naim Karakaya, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "3 Temmuz 2011'de yapılanın hukuka aykırı bir operasyon ve tüm Fenerbahçe camiasının masum olduğu net olarak ispatlanmıştır. Mahkeme, örgüt üyeliğinden sanıkların önemli bir kısmına ceza vermiştir. İftiradan ceza vermiştir. Bu, 3 Temmuz'da mağdurların masum olduklarının yargı eliyle tespitidir. Resmi belgede sahtecilik ve haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçlarından verilen mahkumiyet kararları da mevcuttur. Bunlar bu sürecin tamamen bir suç unsuru olduğunun açık bir şekilde tespitidir. Bugün verilen kararlar doğrultusunda Yargıtay'daki 3 Temmuz dosyasının da en kısa sürede bitirilmesini ve orada yargılanan kişilerin masumiyetinin tescillenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Futbolda şike kumpası" davasında suçluların en ağır şekilde cezalandırıldığının altını çizen Fethi Pekin ise şunları kaydetti:

"İki çok önemli suç var. Biri iftira diğeri de resmi evrakta sahtecilik. Hepsi örgüt olarak bu tuzağı kurmuşlar. Bunun sonucunda gereken cezaları en ağır şekilde aldılar. Adım adım bu süreci yakından takip ediyoruz. Çeşitli adımlar atılacaktır. Bu, bir buruk sevinç. Hak etmediğimiz bir yerdeydik. Allah bir daha bugünleri yaşatmasın. Bu kadar sene buraya gidip geldik. Heyetin başkanları değişti. Herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Mahkemenin sonunda heyet başkanımız ilginç bir konuya değindi. Tehdit edildiklerini ancak bunlara kulak vermediklerini ifade ettiler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bir hukukçu olarak bu cesur yargı mensuplarına şükranlarımı iletiyorum."

Son dakika haber: Fenerbahçe Kulübünün avukatı ile yöneticisinden 'Futbolda şike kumpası' davasının kararıyla ilgili açıklama Açıklaması
Son dakika haber: Fenerbahçe Kulübünün avukatı ile yöneticisinden 'Futbolda şike kumpası' davasının kararıyla ilgili açıklama Açıklaması
Son dakika haber: Fenerbahçe Kulübünün avukatı ile yöneticisinden 'Futbolda şike kumpası' davasının kararıyla ilgili açıklama Açıklaması
Son dakika haber: Fenerbahçe Kulübünün avukatı ile yöneticisinden 'Futbolda şike kumpası' davasının kararıyla ilgili açıklama Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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Son dakika haber: Fenerbahçe Kulübünün avukatı ile yöneticisinden "Futbolda şike kumpası" davasının kararıyla ilgili açıklama Açıklaması - Haberler Spor
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