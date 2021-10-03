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Son dakika haber | Erkekler Hentbol Bölgesel Ligi sona erdi

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Son dakika haber | Erkekler Hentbol Bölgesel Ligi sona erdi

Son dakika haberleri: Elazığ'ın ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler Hentbol Bölgesel Lig müsabakaları, sona erdi.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Elazığ'ın ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler Hentbol Bölgesel Lig müsabakaları, sona erdi.

Erkekler Hentbol Bölgesel Lig müsabakaları, Elazığ ev sahipliğinde Yakup Kılıç Spor Salonunda başladı. Müsabakalarda Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, Karşıyaka İlköğretim Okulu ve Rize Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü takımlarının karşılaşmaları gerçekleşti. 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen karşılaşmaların sonucunda birinci Rize Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ikinci ise Karşıyaka İlköğretim Okulu oldu. Birinci ve ikinci olan takımlar ikinci lige çıktı. Üçüncü olan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübünün ikinci lige çıkma durumu, tüm bölgesel lig grup müsabakalarının bitmesinden sonra ilerleyen tarihlere kaldı. Takımlara kupaları, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren tarafından takdim edildi.

Müsabakaların sonlandığını belirten Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "İlimizin ev sahipliğinde Yakup Kılıç Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalara katılan tüm takımlara, antrenörlerine ve hocalarına teşekkür ediyorum. Gerçekleşen müsabakalar sonucunda dereceye girerek ikinci lige yükselen takımlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Son dakika haber | Erkekler Hentbol Bölgesel Ligi sona erdi

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