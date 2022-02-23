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Son dakika haber | Düzce'de spor yatırımlarını inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber | Düzce'de spor yatırımlarını inceledi

Son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Düzce'yi ziyaret etti.

DÜZCE (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Düzce'yi ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'dan istatistiki veriler ve tesisler hakkında brifing aldıktan sonra Düzce Gençlik Merkezi'ni gezip öğrencilerin sosyal etkinliklerini ve projelerini inceledi. Daha sonra Bahçeşehir Spor Kompleksinde bulunan tenis kortu, cimnastik salonu ve yüzme havuzunu inceleyen Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, spor salonunda devam eden "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi"ni de yakından takip etti.

İncelemelerine devam eden Altunsoy, Raziye Begüm Sultan Yurdu ile Necla Pekolcay Yurdu'nu gezip, öğrencilerle sohbet etti. Programını Akçakoca Spor Salonu ve Akçakoca Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek bitiren Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, personellerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE

Son dakika haber | Düzce'de spor yatırımlarını inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Düzce Gençlik Merkezi, İsa Yazıcı, gençlik, Düzce, Yerel, Haberler

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