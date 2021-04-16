Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Basın toplantısının belli bir...

Son dakika politika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Basın toplantısının belli bir noktasından sonra Yunan Bakan Dendias gerçek dışı ithamlar ve çelişkili ifadelerle suçladı, bu kabul edilemez" dedi.