Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre, İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli Merkeze alındı, yerine...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre, İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli Merkeze alındı, yerine Ömer Gücük atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre, İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli Merkeze alındı, yerine Ömer Gücük atandı. İran Büyükelçisi Fatih Yıldız Merkeze alınırken yerine Ali Rıza Güney atandı. Polonya Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül merkeze alındı, yerine Cengiz Kamil Fırat atandı. İspanya Büyükelçiliğine Burak Akçapar atandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı