Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre, İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli Merkeze alındı, yerine...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre, İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli Merkeze alındı, yerine...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre, İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli Merkeze alındı, yerine...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre, İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli Merkeze alındı, yerine Ömer Gücük atandı.

Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre, İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli Merkeze alındı, yerine Ömer Gücük atandı. İran Büyükelçisi Fatih Yıldız Merkeze alınırken yerine Ali Rıza Güney atandı. Polonya Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül merkeze alındı, yerine Cengiz Kamil Fırat atandı. İspanya Büyükelçiliğine Burak Akçapar atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Esra Erol Bahar Candan Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre, İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli Merkeze alındı, yerine... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 01:45:24. #1.14#
title