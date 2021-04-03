Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre, İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli Merkeze alındı, yerine...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre, İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli Merkeze alındı, yerine Ömer Gücük atandı.